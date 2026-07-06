Lino Banfi è grande ospite d’onore all’Italian Global Series di Rimini

Lino Banfi è stato ospite d’onore all’Italian Global Series di Rimini, dove si trova per il quarto giorno di eventi. L’attore comico è arrivato nella città romagnola lunedì 6 luglio, in occasione della manifestazione dedicata alla serialità italiana e internazionale. La sua presenza ha attirato l’attenzione dei partecipanti, con incontri e momenti dedicati alla sua carriera. La manifestazione prosegue con altre iniziative legate al settore televisivo e cinematografico.

Uno dei migliori attori comici della sua generazione sta per giungere nei lidi romagnoli. Al suo quarto giorno di programmazione, lunedì 6 luglio, l’Italian Global Series prosegue a celebrare a Rimini l’eccellenza della serialità italiana e internazionale. Quest’ultima sarà rappresentata dalle anteprime di due serie che avranno luogo al Cinema Fulgor, a partire dalle 20, entrambe in competizione al Festival nella categoria Comedy. Si comincia con il primo episodio della serie tedesca The Flaws, in originale Das Manko, come il collettivo teatrale che l’ha ideata, interpretata e brillantemente coreografata, e che tratta il tema del lavoro con uno spiccato gusto per l’assurdo, tra Tempi moderni di Charlie Chaplin e Playtime di Jacques Tati. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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Era di una grande bontà...le lasciai un bel gruzzoletto di soldi,due minuti dopo vidi che ne dava tanti ad una persona che girava per la casa. ...'li ho dati a te perché ne hai bisogno' e Lei 'c'è chi ne ha ancora più bisogno'. #LinoBanfi. #MortiOggi #LauraAntonelli x.com

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