Due uomini sono entrati nel giardino di un residente con l’intenzione di rubare la moto. L’uomo ha cercato di fermarli e, durante l’alterco, è stato ferito con un coltello. La vittima ha commentato di essere stato fortunato a non aver liberato il suo cane, un rottweiler, che avrebbe potuto intervenire. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per le indagini. Non ci sono ancora dettagli su eventuali arresti o responsabilità.

«Non ho fatto in tempo a “liberare” il mio rottweiler, altrimenti sarebbe finita diversamente». Prova a scherzarci su Diego Gusella, 45enne residente a Feriole di Selvazzano Dentro (Padova), vittima nella serata di martedì del tentato furto della sua moto – parcheggiata nel giardino della sua abitazione – da parte di due malviventi, che prima di scappare lo hanno ferito al braccio con due coltellate al culmine di una violenta colluttazione. È la stessa vittima a raccontare nei dettagli l’accaduto: «Erano da poco passate le 22 e stavo andando a prendermi un gelato. Una volta chiuso alle mie spalle il portone d’ingresso per non far uscire il... 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

© Corrieredelveneto.corriere.it - Ladri entrano nel giardino per rubargli la moto, lui li affronta e finisce a coltellate: «Fortunati che non abbia liberato il cane»

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