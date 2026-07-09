L’accordo è a rischio

Il 7 luglio gli Stati Uniti hanno condotto un attacco con più di ottanta obiettivi in Iran. La mossa segue gli attacchi iraniani a tre navi commerciali avvenuti nello stretto di Hormuz. La situazione tra i due paesi si è intensificata con questa azione militare. Finora non sono stati comunicati dettagli sulle conseguenze o su eventuali reazioni successive. La tensione tra le parti rimane alta.

Gli Stati Uniti hanno colpito il 7 luglio più di ottanta bersagli in Iran in risposta agli attacchi iraniani contro tre navi commerciali che transitavano nello stretto di Hormuz. Wash­ington ha anche ristabilito le sanzioni economiche sul petrolio iraniano. Teheran ha quindi preso di mira siti militari statunitensi in Bahrein e in Kuwait. Le due parti si accusano a vicenda di violare il protocollo di accordo firmato il 17 giugno per mettere fine alla guerra. L’8 luglio il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato che l’accordo di cessate il fuoco con l’Iran è “terminato”, lasciando però la porta aperta a continuare i negoziati.? Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. 🔗 Leggi su Internazionale.it

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