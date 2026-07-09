Una campagna multicanale è stata lanciata in Italia per sensibilizzare sulla vulvodinia, una condizione che colpisce circa cinque milioni di donne. La malattia si manifesta con bruciore, prurito e dolore continuo nella zona della vulva. Nonostante sia una sindrome dolorosa e molto diffusa, rimane poco conosciuta e spesso sottovalutata. La campagna mira a informare e aumentare la consapevolezza pubblica su questa condizione.

L a vulvodinia in Italia riguarda 5 milioni di donne. Si manifesta con bruciore, prurito e dolore persistente nella zona della vulva. Si tratta quindi di una sindrome dolorosa, persistente, altamente impattante, ma allo stesso tempo poco conosciuta e sottovalutata. In 8 casi su 10 la risposta che la donna riceve è “ Non è nulla di che ”, “ È solo stress ”, “ Smetti di lamentarti ”. Per far luce sulla vulvodinia prende il via una campagna ad hoc multicanale. Lo spiega l’esperto. Vulvodinia: che cos’è il dolore vulvare e come si cura X Leggi anche › Dall’endometriosi alla vulvodinia, il dolore pelvico è un universo. Finalmente riconosciuto Vulvodinia: perché è ancora ignorata. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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© Iodonna.it - La vulvodinia riguarda 5 milioni di donne in Italia che ogni giorno vedono sminuire il loro dolore. Ecco allora la nuova campagna multicanale per sensibilizzare e informare

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