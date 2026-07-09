La Via | lo show per i 60 anni del taekwondo in Italia

Da sportface.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un evento per i 60 anni del taekwondo in Italia si è svolto con una performance di forme tradizionali coreane. La manifestazione ha visto protagonisti praticanti che hanno eseguito coreografie in costume, accompagnati da musica tradizionale. Sono intervenuti anche esperti e maestri, che hanno mostrato tecniche e passaggi storici. La serata ha celebrato la storia e la cultura del taekwondo nel paese, con esibizioni e dimostrazioni pratiche.

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Il racconto parte dalle origini, con le forme classiche in costume tradizionale coreano e la visione di Park Young Ghil e suo fratello Sun Jae, i padri del taekwondo in Italia, passando attraverso decenni di cultura italiana: la tarantella e il Mambo Italiano con le voci di Walter Ricci e Karima, la Carrà, Tarzan Boy, le notti magiche di Italia ’90, gli anni Novanta al pianoforte di Alessandro Tomasi. Un’Italia che cambia, con il taekwondo che cresce insieme a lei. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

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