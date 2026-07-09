La Via | lo show per i 60 anni del taekwondo in Italia

Notizia in breve

Un evento per i 60 anni del taekwondo in Italia si è svolto con una performance di forme tradizionali coreane. La manifestazione ha visto protagonisti praticanti che hanno eseguito coreografie in costume, accompagnati da musica tradizionale. Sono intervenuti anche esperti e maestri, che hanno mostrato tecniche e passaggi storici. La serata ha celebrato la storia e la cultura del taekwondo nel paese, con esibizioni e dimostrazioni pratiche.