A Firenze, la Tuscan American Association ha organizzato una cerimonia alla Società Canottieri per commemorare i 250 anni dall’indipendenza degli Stati Uniti. La serata ha coinvolto attività di memoria e incontri tra partecipanti italiani e americani. La celebrazione si è svolta in un contesto di relazioni internazionali e tradizioni culturali. L’evento ha visto la partecipazione di rappresentanti e cittadini interessati a ricordare questo anniversario.

Firenze, 9 luglio 2026 — Una serata di festa, memoria e relazioni internazionali ha accompagnato ieri la celebrazione dei 250 anni dell’Indipendenza americana, organizzata dalla Tuscan American Association alla Società Canottieri Firenze. L’iniziativa, molto partecipata, ha riunito un numero di ospiti superiore ai 250 anni della ricorrenza, confermando il forte legame tra Firenze, la Toscana e gli Stati Uniti d’America. Rappresentata dai co-presidenti Maurizio Mancianti e Andrea L. Davis, la Tuscan American Association ha promosso l’evento con l’obiettivo di rinnovare e consolidare i rapporti fra l’Italia, in particolare la Toscana, e gli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - La Tuscan American Association celebra a Firenze i 250 anni dell’Indipendenza americana

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