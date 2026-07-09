la spesa per il sociale sta esplodendo

La spesa per il sociale sta aumentando notevolmente. Si chiede che il Governo centrale o la Regione gestiscano direttamente queste spese o intervengano con fondi dedicati per i comuni. La richiesta arriva in risposta alla crescita dei costi nel settore sociale, che richiede interventi immediati. Non sono stati indicati dettagli specifici sui numeri o le cifre coinvolte. La questione riguarda la gestione finanziaria delle risorse destinate ai servizi sociali.

"La spesa sociale sta esplodendo, bisogna che Governo centrale oppure la Regione gestiscano in forma diretta queste spese oppure intervengano con nuove risorse dedicate in favore dei comuni ". Un allarme che il sindaco di Falerone Armando Altino, ha voluto portare all’attenzione pubblica e delle Istituzioni considerato che i comuni più o meno grandi di territorio si trovano tutti nelle medesime condizioni. "E’ ormai evidente che i comuni stiano fronteggiando un progressivo aumento della spesa sociale - spiega Armando Altini – parliamo di un aumento annuo che si aggira intorno al 10%-15%. Questi aumenti sono frutto di tanti capitoli che però rientrano tutto sotto un unico indicatore, faccio alcuni esempi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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