HYROX, disciplina sportiva in rapida crescita, ha visto il numero di partecipanti globali aumentare da 175.000 a oltre 650.000 in quattro stagioni. In Italia, sono previste sei tappe in diverse città e si assiste a una nuova generazione di atleti che, gara dopo gara, stabiliscono nuovi record nazionali. La popolarità di questa attività continua a espandersi, attirando un pubblico sempre più vasto.

In quattro stagioni i partecipanti globali sono passati da 175.000 a oltre 650.000. La Penisola ha sei città in calendario e una nuova generazione di atleti che, gara dopo gara, riscrive i record nazionali. Tra i protagonisti spunta anche un nome noto al triathlon. Nel più assoluto silenzio dei riflettori italiani, uno sport nato in Germania nel 2017 è diventato in pochi anni il più grande fenomeno mass-participation del fitness mondiale. Si chiama HYROX, e i numeri raccontano una traiettoria che ha pochi precedenti recenti nello sport globale: 175.000 partecipanti nella stagione 202223, oltre 650.000 nel 2024. Per dare un’idea delle proporzioni, lo scorso dicembre all’ExCeL di Londra una sola gara HYROX ha radunato 21.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - HYROX, lo sport che sta esplodendo nel mondo (e in Italia)

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