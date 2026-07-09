La Sinistra ’chiama’ il Pd | Uniamo le nostre forze

Da lanazione.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La Sinistra invita il Partito Democratico a unire le forze e a superare le divergenze per mantenere il governo cittadino. L’appello si concentra sulla necessità di dialogare e collaborare, evitando conflitti che possano minare la stabilità amministrativa. Non sono stati forniti dettagli su eventuali misure concrete o accordi specifici, ma l’obiettivo dichiarato è di rafforzare l’unità politica per garantire continuità alla gestione della città.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Sotterrare l’ascia di guerra e imboccare la via del dialogo con l’obiettivo di mantenere il governo della città. È questo, in sintesi, l’invito che Unire la Sinistra, nuovo raggruppamento politico progressista che raccoglie Sinistra Comune, Sinistra Italiana, Movimento 5 Stelle e l’associazione civica Cipit, indirizza alle attuali forze di maggioranza, in primis il Pd. Tra un anno, del resto, i massarosesi torneranno alle urne: se è vero che l’attuale sindaca Simona Barsotti ha già comunicato di ricandidarsi per il secondo mandato, è altrettanto vero che ad oggi la maggioranza è rappresentata solo da Pd e Orgoglio Massarosa dopo il plateale "strappo" con Sinistra Comune, finita in minoranza insieme al centrodestra. 🔗 Leggi su Lanazione.it

la sinistra 8217chiama8217 il pd uniamo le nostre forze
© Lanazione.it - La Sinistra ’chiama’ il Pd: "Uniamo le nostre forze"
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

She Came Home Early to Surprise Her Husband—Only to Find His Mistress Hiding in the Closet!

Video She Came Home Early to Surprise Her Husband—Only to Find His Mistress Hiding in the Closet!

Notizie e thread social correlati

Al via l’alleanza tra Forza Italia e La Civica: “Uniamo le forze senza prevaricazioni”È stato siglato un accordo tra due partiti politici che hanno deciso di collaborare senza fondersi, mantenendo ciascuno la propria identità.

Temi più discussi: La sinistra e il marketing dei nomi; La Sinistra ’chiama’ il Pd: Uniamo le nostre forze; L’ultima chiamata del Centro; Donzelli: Presidente della Repubblica di destra? Surreale che la sinistra si scandalizzi.

la sinistra chiama ilLa Sinistra ’chiama’ il Pd: Uniamo le nostre forzeSotterrare l’ascia di guerra e imboccare la via del dialogo con l’obiettivo di mantenere il governo della città. È ... lanazione.it

LA SINISTRA: O QUIRINALE, O MORTENon c’è gloria nel dire: l’avevamo detto. Eppure, sono anni che non facciamo che ripeterlo: la linea rossa, invalicabile, su cui è attestata la sinistra nel ... opinione.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web