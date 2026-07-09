La Sinistra invita il Partito Democratico a unire le forze e a superare le divergenze per mantenere il governo cittadino. L’appello si concentra sulla necessità di dialogare e collaborare, evitando conflitti che possano minare la stabilità amministrativa. Non sono stati forniti dettagli su eventuali misure concrete o accordi specifici, ma l’obiettivo dichiarato è di rafforzare l’unità politica per garantire continuità alla gestione della città.

Sotterrare l’ascia di guerra e imboccare la via del dialogo con l’obiettivo di mantenere il governo della città. È questo, in sintesi, l’invito che Unire la Sinistra, nuovo raggruppamento politico progressista che raccoglie Sinistra Comune, Sinistra Italiana, Movimento 5 Stelle e l’associazione civica Cipit, indirizza alle attuali forze di maggioranza, in primis il Pd. Tra un anno, del resto, i massarosesi torneranno alle urne: se è vero che l’attuale sindaca Simona Barsotti ha già comunicato di ricandidarsi per il secondo mandato, è altrettanto vero che ad oggi la maggioranza è rappresentata solo da Pd e Orgoglio Massarosa dopo il plateale "strappo" con Sinistra Comune, finita in minoranza insieme al centrodestra. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La Sinistra ’chiama’ il Pd: "Uniamo le nostre forze"

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