La sfida del Campo largo e la nuovo foto di gruppo Ora non ci dividiamo più

La piazza del Gesù Nuovo, con la chiesa adiacente, ospita una manifestazione con circa 5 mila persone, secondo le stime. La piazza, di dimensioni ridotte, è stata riempita dalla folla, che si è radunata per un evento pubblico. È stata scattata una nuova foto di gruppo, e tra i partecipanti si afferma che non ci sono più divisioni, indicando un senso di unità tra i presenti.

NAPOLI - La piazza è iconica (è quella del Gesù Nuovo, con la sua splendida chiesa, a pochi passi da Santa Chiara) e opportunamente piccola (pigiate all’inverosimile ci entrano 5 mila persone, ce n’erano 1.500). Sul palco, ad accompagnare gli assolo di Elly Schlein, Giuseppe Conte, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni c’è Serena Bortone, una «martire» di Telemeloni (come chiamano qui la Rai) più rassicurante di quel Sigfrido Ranucci che fino a pochissimo tempo fa qui andava per la maggiore. L’idea è quella di rilanciare l’immagine di grande unità. Non ci si può dividere. Anche se Schlein insiste a dire che è legittimo che il... 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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