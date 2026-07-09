Gao Shanwen, economista cinese di 55 anni noto per aver messo in dubbio i dati sul pil di Pechino, è deceduto dopo una malattia. La sua scomparsa dalla scena pubblica aveva sollevato domande per diversi mesi. La notizia della morte è stata confermata ufficialmente. Non sono stati forniti dettagli sulla natura della malattia o sulle circostanze della morte.

La sua improvvisa scomparsa dalla scena pubblica aveva alimentato interrogativi per mesi. Adesso è arrivata la notizia della morte di Gao Shanwen, uno degli economisti più autorevoli della Cina, morto all'età di 55 anni dopo una malattia. Il suo nome era finito al centro dell'attenzione internazionale alla fine del 2024, quando aveva messo apertamente in dubbio l'attendibilità dei dati ufficiali sulla crescita economica diffusi da Pechino. Una presa di posizione insolita per un esperto che aveva lavorato a lungo in ambienti vicini alle istituzioni e che, proprio per questo, aveva dato ancora più peso alle sue parole. Dopo quelle dichiarazioni, Gao era praticamente sparito dalla vita pubblica, alimentando indiscrezioni e speculazioni sul suo destino. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La scomparsa, poi la morte: il mistero del super economista (che aveva dubitato del pil di Pechino)

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