Pier Silvio Berlusconi ha annunciato che la trasmissione La Ruota della Fortuna terminerà alle 21:30, ma solo se ci saranno condizioni favorevoli. Durante la presentazione dei nuovi palinsesti Mediaset, ha confermato la disponibilità a chiudere lo show prima delle 22. La decisione dipenderà da eventuali accordi o esigenze di programmazione. La conferma arriva dall’amministratore delegato, che ha ribadito questa scelta.

Anche Pier Silvio Berlusconi è favorevole ad una prima serata meno tardiva. Durante la presentazione dei palinsesti Mediaset, l’amministratore delegato ha ribadito di essere pronto a chiudere La Ruota della Fortuna alle 21.30, ma solo se anche la Rai anticiperà la conclusione di Affari Tuoi. La Ruota della Fortuna e la chiusura anticipata alle 21.30. In occasione della presentazione dei palinsesti Mediaset 20262027, Pier Silvio Berlusconi ha rilanciato una proposta che ormai gira da settimane tra addetti ai lavori e pubblico: anticipare la chiusura dell’access prime time alle 21.30, così da consentire l’inizio della prima serata a un orario più favorevole per il pubblico. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - La Ruota della Fortuna chiuderà alle 21:30 solo a una condizione, parla Pier Silvio

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