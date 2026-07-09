Una competizione studentesca ha coinvolto studenti di diverse università in Italia, tra cui l’Università Cattaneo, con l’obiettivo di trovare soluzioni per migliorare la gestione dei pazienti neurologici in emergenza. La challenge si è concentrata sull’ottimizzazione delle procedure di presa in carico durante le fasi di intervento. La partecipazione si è focalizzata sulla ricerca di approcci innovativi e pratici, con premi assegnati ai progetti più efficaci.

Una sfida che ha avvicinato i giovani alla scienza. La challenge “Ottimizzazione della presa in carico dei pazienti neurologici a supporto della fase di emergenza“ è stata promossa dalla Liuc e rivolta a studenti dell’ Università Cattaneo e di altri atenei. Il progetto, coordinato dai docenti della laurea magistrale in Ingegneria gestionale (specializzazione in Gestione integrata delle aziende e dei servizi in sanità), ha avuto la collaborazione e il supporto economico della Fondazione Crespi Spano, impegnata nella promozione della ricerca nell’ambito delle patologie neurologiche e neuro-oncologiche. In quattro mesi di lavoro, i sei team di... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La ricerca è una sfida. Premiati gli studenti con le soluzioni migliori

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Nettuno, 17 studenti premiati: la cultura sfida le catene digitaliMartedì 21 aprile, diciassette studenti dell'IC Nettuno 2 sono stati premiati come Difensori della libertà.

Leggi anche: Educazione civica, premiati i lavori migliori. Studenti protagonisti tra storia e legalità

Temi più discussi: La ricerca è una sfida. Premiati gli studenti con le soluzioni migliori; SLA: premiati due ricercatori di Auxologico al Congresso di Madrid; Premio Prospettiva Salute, ANCI Lombardia Salute con AGENAS presenta i progetti premiati nel 2025; Emergenza neurologica, studenti Liuc premiati per modelli innovativi di presa in carico nei PS.

PREMI E RICONOSCIMENTI - Massimiliano Prete premiato da The Best Pizza Awards come 26° pizzaiolo al mondo e unico in Piemonte: la conferma di una ricerca sugli impasti. Clicca qui e leggi l'articolo: horecanews.it/the-best-pizza… #horeca #foodservice - X x.com

Confagricoltura Donna Puglia premia il talento di una giovane ricercatrice kenianaC'è una studentessa keniana al centro di una storia che parla di acqua, tecnologia e speranza per l'agricoltura del futuro. Si chiama Hilda Kimata, e la sua ... corrieresalentino.it

Ricercatrice keniana premiata a Bari per una tesi su acqua e agricolturaC'è una studentessa keniana al centro di una storia che parla di acqua, tecnologia e speranza per l'agricoltura del futuro. (ANSA) ... ansa.it