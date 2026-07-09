La regola dei 60 secondi | perché lavarsi il viso bene fa la differenza

Lavarsi il viso correttamente in almeno 60 secondi aiuta a rimuovere sporco, sebo e residui di trucco, favorendo una pelle più pulita e sana. Molti credono che crema e sieri siano sufficienti, ma una detersione accurata è fondamentale. Una pulizia approfondita, che duri almeno un minuto, permette di eliminare le impurità accumulate durante il giorno. Questo passo semplice può influire sulla salute della pelle, migliorandone l’aspetto e prevenendo problemi come acne e irritazioni.

Molto spesso si pensa che i l segreto per una bella pelle risieda esclusivamente nell’uso di sieri o creme, quando in realtà dietro a una pelle sana c’è molto di più. Capita infatti di prestare poca attenzione alla detersione del viso, che risulta invece fondamentale per ottimizzare la nostra routine di cura della pelle. È proprio in questo contesto che entra in gioco la regola dei 60 secondi, un’abitudine semplice ma efficace che dovrebbe far parte della skincare di ogni donna. In cosa consiste. La regola è tanto semplice quanto efficace: il detergente va massaggiato sul viso per almeno un minuto intero, non i fatidici cinque o dieci secondi a cui siamo abituate. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Alex Zanardi ultima apparizione tv, l'intervista a Che Tempo che fa nel 2019: "Nei momenti difficili ho la regola dei 5 secondi" - VIDEOL'ultima intervista televisiva di Alex Zanardi risale al 2019, quando partecipò allo studio di Che Tempo che fa condotto da Fabio Fazio.

Cantieri estivi e lavori stradali: perché la qualità dei materiali fa la differenza nella corsa contro il tempoDurante i mesi estivi si svolgono numerosi lavori di manutenzione stradale e cantieri temporanei, sfruttando le condizioni climatiche favorevoli.

Argomenti più discussi: La storia del conduttore radiofonico che in 60 secondi trova una conoscenza in comune con un ascoltatore; Caldo estremo e asfalto a 60°, perché i cani rischiano le zampe bruciate e i gatti spariscono; Un nuovo studio rivela un ciclo di estinzioni di massa che si ripete sulla Terra ogni 60 milioni di anni; TON Strategy avvia un piano di riacquisto azionario ai sensi della Regola 10b5-1 - Investing.com.