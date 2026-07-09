La Promessa anticipazioni settimanali dall’11 al 17 luglio
Da 11 al 17 luglio, la telenovela spagnola La Promessa presenterà una settimana ricca di colpi di scena e misteri. Sono previsti nuovi sviluppi nella trama, con personaggi coinvolti in situazioni impreviste. La narrazione continuerà a svelare segreti e tensioni tra i protagonisti, mantenendo alta l’attenzione degli spettatori. La serie si prepara a offrire numerosi momenti di suspense, con episodi che si susseguiranno senza pause.
Sarà una settimana incandescente, e ricca di misteri e colpi di scena, quella che attende i fans della telenovela spagnola La Promessa. Cosa accadrà nelle puntate che andranno in onda su Rete 4 dall’11 al 17 luglio? Al centro delle trame troveremo la misteriosa scomparsa di Angela: dov’è finita la figlia di Leocadia? Scopriamo insieme le trame settimanali. La Promessa, trame puntate italiane dall’11 al 17 luglio. Angela è scomparsa: la giovane non rientra al palazzo per la notte, suscitando la preoccupazione di tutti. Immediatamente partono le ricerche, e Cristobal oranizza una spedizione nei terreni circostanti, dalla quale però esclude Curro. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
La Promessa - Anticipazioni 7 e 8 Marzo 2026 - IL CONFRONTO TRA EUGENIA E ALONSO
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La Promessa, anticipazioni settimanali dal 4 al 10 luglioLa telenovela spagnola La Promessa andrà in onda su Rete 4 dal 4 al 10 luglio con numerosi colpi di scena.
Temi più discussi: La Promessa, anticipazioni 29 giugno-3 luglio: Curro fa arrestare Lorenzo, Manuel contro Alonso; La Promessa, anticipazioni settimanali dal 4 al 10 luglio; La Promessa soap su Rete 4, anticipazioni delle puntate; La promessa, anticipazioni dal 5 all’11 luglio 2026.
Don Cristóbal è in realtà l’amante segreto di Leocadia e i due vivono un momento di passione lontano da occhi indiscreti. Domani La Promessa torna con un doppio appuntamento, alle 19:40 e in prima serata intorno alle 21:25, e le anticipazioni promettono facebook
[SPOILER] La Promessa: anticipazioni da domenica 5 a venerdì 10 luglio! Lorenzo la fa franca reddit
La Promessa, anticipazioni settimanali dall’11 al 17 luglioTutte le news La Promessa, puntate italiane in onda dall'11 al 17 luglio 2026. Ecco cosa accadrà nella telenovela spagnola di Rete 4. superguidatv.it
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