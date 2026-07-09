La Promessa anticipazioni settimanali dall’11 al 17 luglio

Da 11 al 17 luglio, la telenovela spagnola La Promessa presenterà una settimana ricca di colpi di scena e misteri. Sono previsti nuovi sviluppi nella trama, con personaggi coinvolti in situazioni impreviste. La narrazione continuerà a svelare segreti e tensioni tra i protagonisti, mantenendo alta l’attenzione degli spettatori. La serie si prepara a offrire numerosi momenti di suspense, con episodi che si susseguiranno senza pause.

Sarà una settimana incandescente, e ricca di misteri e colpi di scena, quella che attende i fans della telenovela spagnola La Promessa. Cosa accadrà nelle puntate che andranno in onda su Rete 4 dall’11 al 17 luglio? Al centro delle trame troveremo la misteriosa scomparsa di Angela: dov’è finita la figlia di Leocadia? Scopriamo insieme le trame settimanali. La Promessa, trame puntate italiane dall’11 al 17 luglio. Angela è scomparsa: la giovane non rientra al palazzo per la notte, suscitando la preoccupazione di tutti. Immediatamente partono le ricerche, e Cristobal oranizza una spedizione nei terreni circostanti, dalla quale però esclude Curro. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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La Promessa - Anticipazioni 7 e 8 Marzo 2026 - IL CONFRONTO TRA EUGENIA E ALONSO

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