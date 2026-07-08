Beautiful anticipazioni settimanali dall’11 al 17 luglio 2026 | il video della nuova linea di intimo entra nel vivo Taylor rivela a Ridge di essere malata

Da superguidatv.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Nelle puntate di Beautiful dall’11 al 17 luglio, il video della nuova linea di intimo viene mostrato pubblicamente, mentre Taylor confessa a Ridge di essere malata. La programmazione quotidiana su Canale 5 garantirà numerosi colpi di scena, tra cui la presentazione del video e la rivelazione della malattia. La trama si sviluppa con scene che coinvolgono i personaggi principali, mantenendo alta l’attenzione degli spettatori sulla soap.

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Cosa accadrà nelle prossime puntate di Beautiful in onda nella settimana dall’11 al 17 luglio? Complice una programmazione 7 giorni su 7, la serie tv a stelle e strisce promette di regalare molti colpi di scena ai tantissimi fans nella consueta fascia in daytime su Canale 5. Al centro delle trame troviamo i preparativi per il lancio del nuovo video promozionale della “Brooke’s Bedroom”, ma anche a numerosi conflitti che si accederanno dietro le quinte. Nel frattempo Taylor parlerà con Ridge e gli rivelerà di essere malata. Cosa accadrà? Scopriamolo insieme. Anticipazioni puntate italiane Beautiful: evento importante alla Forrester Creations. L’azienda capitanata da Ridge Forrester sta vivendo un momento importante. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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