La Promessa anticipazioni 10 luglio | Manuel riceve un’offerta choc Lorenzo minaccia Curro
Il 10 luglio, Manuel riceve un’offerta di ventimila pesetas per la vendita della sua quota. Lorenzo minaccia Curro con parole dure, mentre Catalina cerca di trovare una soluzione per mantenere la tenuta. La scena si svolge tra confronti tesi e tentativi di risoluzione, con i personaggi impegnati a gestire situazioni delicate e decisioni importanti.
Nelle anticipazioni de La Promessa del 10 luglio, Manuel valuta una proposta da ventimila pesetas in cambio della sua quota, Lorenzo affronta Curro con parole inquietanti e Catalina cerca una soluzione per la tenuta. Le anticipazioni de La Promessa di venerdì 10 luglio, in onda alle 19:40 su Rete 4, rivelano nuovi colpi di scena destinati a sconvolgere gli equilibri della tenuta. Manuel si trova davanti a una decisione difficile dopo aver ricevuto un'offerta economica molto importante per il suo prototipo aeronautico, mentre Lorenzo torna all'attacco contro Curro con una minaccia terribile legata al passato. Nel frattempo, Catalina e Martina devono fare i conti con un nuovo fallimento nel loro piano per salvare le terre. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
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