La prima mostra fotografica di Charlotte Gainsbourg, intitolata 5bis, si apre questa settimana in una casa storica. La mostra presenta scatti realizzati dall'attrice e cantante, che ritraggono gli ambienti prima che diventassero un museo. L'esposizione è sostenuta da Saint Laurent e Maja Hoffmann. La location originaria era la residenza del padre della fotografa, ora trasformata in spazio espositivo.

Attrice, cantante. regista e ora anche fotografa: Charlotte Gainsbourg presenta la sua prima mostra fotografica. Si intitola 5bis ed è realizzata grazie al sostegno di Saint Laurent by Anthony Vaccarello (Maison a cui è da sempre legata) e Maja Hoffmann. Il cuore del progetto è il ricordo del padre Serge Gainsbourg e della casa in cui hanno abitato insieme, immortalata per l’ultima volta come prima che venisse trasformata in un museo aperto al pubblico. La casa di Serge Gainsbourg. Il titolo della mostra fa riferimento all’indirizzo della casa di Serge Gainsbourg: 5?bis Rue de Verneuil. Oggi è un museo dedicato alla vita e alle opere del cantautore e poeta francese, ma per molti anni è stata semplicemente “casa” per Charlotte Gainsbourg. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - La prima mostra fotografica di Charlotte Gainsbourg ci porta nella casa del padre Serge, prima che diventasse un museo: quando e dove vederla.

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