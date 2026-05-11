Gaza là dove resiste la vita | al Museo diocesano la mostra fotografica di Fadi A Thabet

Da reggiotoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione della Giornata Internazionale dei Musei, promossa dall’International Council of Museums, il Museo diocesano di Reggio Calabria ospita una mostra fotografica dedicata a Gaza. L’esposizione presenta immagini scattate dal fotografo Fadi A. Thabet, che ritraggono scene di vita quotidiana e resistenze nella regione. La mostra rimane aperta al pubblico fino a una data successiva, offrendo uno sguardo diretto sulla realtà di Gaza.

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In occasione della Giornata Internazionale dei Musei, promossa da Icom (International Council of Museums), il Museo diocesano di Reggio Calabria propone la mostra fotografica Gaza. Là dove resiste la vita, raccolta di immagini del fotografo palestinese Fadi A. Thabet. Il tema scelto da Icom nel.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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