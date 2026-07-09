Con il libro I convitati di pietra ( Einaudi), Michele Mari ha vinto il Premio Strega. Si tratta di una conferma dei pronostici della vigilia, sui quali però un paio di settimane fa si era abbattuta l’ombra dell’ affaire Michela Murgia. Mari, infatti, era finito al centro di una furiosa polemica con l’accusa di aver pronunciato, in una conversazione privata durante il tour dello Strega, frasi offensive nei confronti della scrittrice, con particolare riferimento al fatto che la sua intransigenza sarebbe stata legata alla frustrazione per l’aspetto fisico. Cosa racconta la vittoria di Mari al Premio Strega. La polemica è poi – faticosamente – rientrata, ma non era affatto scontato che potesse esaurirsi lì, senza strascichi sull’immagine dello scrittore e sull’esito dello Strega. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - La polizia morale battuta anche allo Strega: vince Michele Mari che “osò” criticare Michela Murgia

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