La panchina brasiliana di Ancelotti traballa Italia all' orizzonte? Se arrivasse una proposta
Il fallimento della nazionale brasiliana ai Mondiali 2026, eliminata dalla Norvegia, ha portato a critiche nei confronti di Carlo Ancelotti, attuale allenatore. Il suo incarico è sotto pressione, con voci di possibili cambiamenti sulla panchina. Se dovesse ricevere un’offerta, potrebbe valutare una proposta. La situazione nel calcio brasiliano si fa tesa, e il futuro di Ancelotti rimane incerto.
Come prevedibile, il mondo calcistico brasiliano non ha perdonato il clamoroso fallimento della Seleçao ai Mondiali 2026, eliminato dalla Norvegia di Haaland: sul banco degli imputati è finito in primis Carlo Ancelotti. Carletto ha spaccato l'opinione pubblica: c'è chi ne chiede le dimissioni immediate come Romario, ritenendolo il primo responsabile, mentre c'è chi è più morbido con lui, e addossa colpe ai giocatori ritenuti inadeguati e di poca personalità. E se lo schermo del telefono dell'ex Real Madrid si illuminasse recando il nome "Giovanni Malagò" pronto a offrirgli la panchina dell'Italia?, Il Baixinho, personaggio che ha fatto delle parole al vetriolo il proprio pane, ha attaccato Ancelotti: "Non può rimanere allenatore del Brasile, non c'è possibilità. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
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Il BRASILE di ANCELOTTI è troppo italiano e poco brasiliano
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Carlo Ancelotti resta uno dei tecnici più stimati al mondo. In tanti lo vorrebbero sulla panchina dell'Italia dopo il flop del Brasile Nonostante la delusione ai Mondiali, la Federazione brasiliana ha confermato la fiducia nel CT, rinviando ogni possibile cambio facebook
ma se ancelotti aveva una squadra così scarsa, ma se non ha colpe e responsabilità, ma se non poteva fare nulla, allora perché invocarlo da mesi sulla panchina azzurra? se siamo delle schiappe, farebbe male come col brasile. che meraviglioso rumore di u - X x.com
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O Ancelotti se fosse do automobilismo teria características pra ser líder de que equipe de F1? reddit