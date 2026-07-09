La panchina brasiliana di Ancelotti traballa Italia all' orizzonte? Se arrivasse una proposta

Il fallimento della nazionale brasiliana ai Mondiali 2026, eliminata dalla Norvegia, ha portato a critiche nei confronti di Carlo Ancelotti, attuale allenatore. Il suo incarico è sotto pressione, con voci di possibili cambiamenti sulla panchina. Se dovesse ricevere un’offerta, potrebbe valutare una proposta. La situazione nel calcio brasiliano si fa tesa, e il futuro di Ancelotti rimane incerto.

Come prevedibile, il mondo calcistico brasiliano non ha perdonato il clamoroso fallimento della Seleçao ai Mondiali 2026, eliminato dalla Norvegia di Haaland: sul banco degli imputati è finito in primis Carlo Ancelotti. Carletto ha spaccato l'opinione pubblica: c'è chi ne chiede le dimissioni immediate come Romario, ritenendolo il primo responsabile, mentre c'è chi è più morbido con lui, e addossa colpe ai giocatori ritenuti inadeguati e di poca personalità. E se lo schermo del telefono dell'ex Real Madrid si illuminasse recando il nome "Giovanni Malagò" pronto a offrirgli la panchina dell'Italia?, Il Baixinho, personaggio che ha fatto delle parole al vetriolo il proprio pane, ha attaccato Ancelotti: "Non può rimanere allenatore del Brasile, non c'è possibilità. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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Il BRASILE di ANCELOTTI è troppo italiano e poco brasiliano

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Temi più discussi: Il Brasile conferma Ancelotti come Ct; Carlo Ancelotti nella storia, record ai Mondiali 2026: dopo 20 anni un allenatore italiano vince una partita ad eliminazione diretta · Calcio; Carlo Ancelotti demolito in Brasile: Se fosse brasiliano ora sarebbe nei guai. Noi non siamo europei; Ancelotti: Non è la fine, inizia un nuovo ciclo. Il Brasile lo conferma.

ma se ancelotti aveva una squadra così scarsa, ma se non ha colpe e responsabilità, ma se non poteva fare nulla, allora perché invocarlo da mesi sulla panchina azzurra? se siamo delle schiappe, farebbe male come col brasile. che meraviglioso rumore di u - X x.com

Romario demolisce Ancelotti in tv: È una vergogna che sia ancora sulla panchina del BrasileL'ex attaccante della Seleçao ha individuato il colpevole del flop ai Mondiali, attacco frontale in tv: Gli avrei stracciato il contratto ... fanpage.it

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O Ancelotti se fosse do automobilismo teria características pra ser líder de que equipe de F1? reddit