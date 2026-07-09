La nuova ossessione di Wimbledon? Recuperare meglio non allenarsi di più

A Wimbledon, il torneo più lungo e impegnativo del circuito, si distingue per le sue due settimane di partite su erba, con fino a sette incontri al meglio dei cinque set. I giocatori devono affrontare un carico fisico elevato, accumulando un debito di fatica che devono saldare entro il giorno successivo. La nuova tendenza tra atleti e staff è concentrarsi sul recupero, piuttosto che aumentare gli allenamenti, per affrontare meglio le sfide di questo torneo.

Wimbledon è il torneo più lungo, più caldo e più spietato del circuito quando si tratta di gambe e tendini: due settimane di erba, fino a sette partite al meglio dei cinque set per chi arriva in fondo, e un fisico che a ogni turno accumula un debito che va saldato entro il giorno dopo. Chi gioca a questi livelli non ha il lusso del riposo prolungato: si scende in campo, si vince o si perde, e poi bisogna già pensare a come ripresentarsi in forma 24 o 48 ore più tardi. È in questo scenario di fatica cronica che l'All England Club ha deciso di giocarsi una carta piuttosto insolita. Nel rinnovato Millennium Building, dentro la nuova Recovery... 🔗 Leggi su Gqitalia.it

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