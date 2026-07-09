Un bambino di un anno e mezzo è morto dopo essere stato investito dall’auto guidata dalla nonna a Zero Bianco, provincia di Treviso. L’incidente è avvenuto poco dopo le 20 e il bambino, di origine moldava, è deceduto poco dopo il trasporto in ospedale. La vettura stava facendo retromarcia quando ha colpito il bambino.

Un bimbo di un anno e mezzo di origine moldava è morto poco dopo le 20 di ieri a Zero Bianco, in provincia di Treviso, dopo essere stato investito dall’auto guidata dalla nonna. Il fatto è avvenuto nel cortile del condominio dove abita la famiglia del piccolo, che è sfuggito dalle braccia della mamma mentre la nonna stava compiendo una manovra di retromarcia per uscire dal parcheggio. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno intubato e trasportato d’urgenza il piccolo all’ospedale di Treviso, dove è deceduto circa un’ora dopo per le gravi ferite riportate alla testa. Sull’accaduto stanno indagando i carabinieri di Treviso, mentre la Procura di Treviso ha aperto un fascicolo e disposto l’autopsia sul corpo del bambino. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Segui gli aggiornamenti su Treviso.

© Ilfattoquotidiano.it - La nonna va in retromarcia e investe il nipote: bimbo di un anno e mezzo muore a Treviso

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Treviso, bimbo di un anno e mezzo travolto da auto nonna in retromarcia: è mortoUn bambino di un anno e mezzo è deceduto all'ospedale di Treviso dopo essere stato investito da un'auto in retromarcia guidata dalla nonna.

Treviso, bimbo di un anno e mezzo morto travolto dall'auto della nonna in retromarcia: il decesso in ospedale - VIDEOUn bambino di un anno e mezzo è deceduto dopo essere stato investito dall'auto della nonna in retromarcia.

Si parla di: Bimbo di un anno e mezzo muore travolto dall'auto della nonna in retromarcia.

Treviso, morto bambino di un anno e mezzo travolto da auto guidata dalla nonnaUn bambino di un anno e mezzo è morto dopo essere stato travolto ieri dall'auto guidata dalla nonna. La tragedia in provincia di Treviso. lapresse.it

Nonna investe e uccide il nipote di un anno e mezzo, la tragedia sotto gli occhi della sorellina. Le urla strazianti: L'ho uccisoUn bimbo di un anno e mezzo è morto a Zero Branco, in provincia di Treviso, dopo essere stato travolto dall'auto guidata dalla nonna. La ... msn.com