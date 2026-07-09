La nonna va in retromarcia e investe il nipote | bimbo di un anno e mezzo muore a Treviso

Da ilfattoquotidiano.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un bambino di un anno e mezzo è morto dopo essere stato investito dall’auto guidata dalla nonna a Zero Bianco, provincia di Treviso. L’incidente è avvenuto poco dopo le 20 e il bambino, di origine moldava, è deceduto poco dopo il trasporto in ospedale. La vettura stava facendo retromarcia quando ha colpito il bambino.

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Un bimbo di un anno e mezzo di origine moldava è morto poco dopo le 20 di ieri a Zero Bianco, in provincia di Treviso, dopo essere stato investito dall’auto guidata dalla nonna. Il fatto è avvenuto nel cortile del condominio dove abita la famiglia del piccolo, che è sfuggito dalle braccia della mamma mentre la nonna stava compiendo una manovra di retromarcia per uscire dal parcheggio. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno intubato e trasportato d’urgenza il piccolo all’ospedale di Treviso, dove è deceduto circa un’ora dopo per le gravi ferite riportate alla testa. Sull’accaduto stanno indagando i carabinieri di Treviso, mentre la Procura di Treviso ha aperto un fascicolo e disposto l’autopsia sul corpo del bambino. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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