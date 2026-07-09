La Nato ha testato in Puglia una rete militare progettata per raccogliere e condividere informazioni in tempo reale da sistemi diversi. Durante le operazioni, sono stati utilizzati sensori e reti per verificare l’interoperabilità tra vari strumenti. L'esercitazione ha coinvolto diverse unità e ha avuto l’obiettivo di migliorare la comunicazione e la coordinazione tra i sistemi militari. La sperimentazione si è svolta in una zona dedicata alla prova di tecnologie avanzate.

La Nato ha sperimentato in Puglia una rete militare pensata per raccogliere e condividere in tempo reale informazioni provenienti da sistemi diversi. L’obiettivo era verificare se tecnologie sviluppate da aziende e Paesi differenti potessero dialogare tra loro e con i centri di comando, fino a costruire un’unica rappresentazione dello scenario operativo. La sperimentazione, denominata TFX-CentMed e guidata dall’Italia, ha coinvolto il poligono di Torre Veneri, la base navale di Brindisi e l’aeroporto militare di Gioia del Colle. Circa 160 sensori sono stati collegati per individuare e seguire possibili minacce, riunendo le informazioni in un quadro operativo comune. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - La Nato usa la Puglia per testare sensori, reti e interoperabilità operativa

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