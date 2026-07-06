In Puglia, la Nato ha condotto un'esercitazione con droni, sensori e mezzi senza pilota per monitorare il sud del Mediterraneo. Per la prima volta, l'attività di sperimentazione è stata guidata da un paese e coinvolge tutti i domini operativi, inclusi ambiente sottomarino e spettro elettromagnetico. L'iniziativa è stata fortemente voluta dal Capo di Stato Maggiore della Difesa. La partnership con aziende locali è parte dell'operazione.

Per la prima volta un'attività di sperimentazione della Nato è guidata da un Paese, l’Italia e per la prima volta, come fortemente voluto dal Capo di Stato Maggiore della Difesa Generale Luciano Portolano, sono coinvolti tutti i domini operativi oltre all’ambiente sottomarino e allo spettro elettromagnetico. La leadership italiana della “Task Force X - Central Mediterranean” è un unicum nel panorama della guida diretta di un Paese alleato e riconosce un ruolo strategico nel campo dell’innovazione e dello sviluppo tecnologico. Le numerose attività di sperimentazione che coinvolgono il poligono di Torre Veneri dell'Esercito, la... 🔗 Leggi su Lecce.corriere.it

© Lecce.corriere.it - Droni, sensori e mezzi senza pilota: così la Nato si esercita in Puglia per vigilare sul sud del Mediterraneo. La partnership con le imprese locali

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Magura V7 Drones Sink Russia's $1.4B Ladny Frigate Off Tuapse in 8 Minutes — Declassified

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