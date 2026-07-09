la morte alle corse clandestine quattro anni a un ventenne

Un ventenne è stato condannato a quattro anni di carcere per aver organizzato una corsa clandestina di moto che ha portato alla morte di un partecipante. La sentenza è stata pronunciata dopo il processo, con un'ulteriore richiesta di tre anni di reclusione rispetto alla richiesta iniziale della Procura. La gara si è svolta in un'area isolata e non autorizzata, coinvolgendo più motociclisti.

Quattro anni di reclusione (tre in più di quanto chiesto dalla Procura monzese) per il presunto organizzatore della gara clandestina di moto costata la vita il 12 marzo 2023 al 16enne monzese Cristian Donzello, che in sella alla sua Enduro 125 aveva centrato una Polo guidata da un 21enne in cerca di parcheggio per assistere alla manifestazione di appassionati delle due ruote nella zona industriale di Biassono. È la condanna decisa dalla gup del Tribunale di Monza Angela Colella nel processo con il rito abbreviato per un 20enne di Biassono accusato di avere predisposto una locandina sull’evento poi fatta girare su Instagram e imputato per... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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La morte alle corse clandestine. Quattro anni a un ventenneNella gara aveva perso la vita uno dei partecipanti, il giovanissimo monzese Cristian Donzello. Punito chi avrebbe organizzato il ritrovo proibito pubblicizzandolo con una locandina su Instagram. ilgiorno.it

Ho creato il mio primo supplemento TTRPG. Un sistema di colpi critici in cui le ferite aumentano in base a quanto sei vicino alla morte reddit