La maschera viso notte di Foreo promette di migliorare l’aspetto della pelle durante il sonno, lasciandola più liscia e luminosa al risveglio. È disponibile in offerta e si applica facilmente prima di andare a dormire. La maschera agisce durante le ore di riposo, senza richiedere procedure complesse o tempi aggiuntivi. Non sono stati segnalati effetti collaterali o controindicazioni note.

Cosa c’è di meglio che fare del bene alla nostra pelle senza il minimo sforzo e durante la notte, mentre l’unica cosa che ci si chiede di fare è riposare, dormire e godere della capacità della cute di rigenerarsi e assorbire meglio gli attivi che vi si applicano? Forse solo usare una maschera viso che agisce di notte e che dona massima idratazione e benessere alla pelle. Un prodotto ricco di ingredienti mirati e che agisce sia con un effetto rimpolpante che anti rughe, per un viso ringiovanito e dall’aspetto più sano fin dalle prime ore del mattino. Parliamo della maschera viso super idratante Foreo Supercharged, un concentrato di benefici di cui approfittare adesso e che vi donerà una pelle di porcellana fin dal primo utilizzo. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - La metti la sera e ti risvegli con la pelle di porcellana. La maschera viso notte di Foreo è il colpo di fulmine beauty in offerta

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