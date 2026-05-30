Il sapone esfoliante, utilizzato sotto la doccia, rimuove le cellule morte e lascia la pelle profumata e morbida. È un prodotto che prepara la pelle all’estate, risultando anche ecologico. La sua funzione principale è di rendere la pelle pulita e soffice in modo semplice e rapido. È indicato per chi preferisce un rituale di bellezza essenziale senza perdere tempo.

Ti esfoli sotto la doccia, lasciando la pelle profumata, pulita e soffice. Si tratta di un prodotto perfetto per chi non vuole perdere tempo, ma non vuole rinunciare ad un rituale beauty essenziale. L’esfoliazione e la detersione d’altronde sono due step chiave della skincare. A unirle queste saponette dal design essenziale e glam. Proprio come svela il nome, le saponette esfolianti uniscono due funzioni essenziali: la detersione e l’esfoliazione. Il risultato è una pelle luminosa, levigata e ricettiva, non solo splendida, ma anche capace di ottimizzare i risultati dei trattamenti snellenti, nutrienti e idratanti che andranno applicati dopo l’esfoliazione. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Il sapone esfoliante è il colpo di fulmine beauty della stagione. Prepara la pelle all’estate, la rende morbidissima ed è ecologico

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