Giulia Teri, in onda su Rai1 con “Linea Med”, ha concluso il suo viaggio da Malta alle 17 di sabato. La puntata finale si è concentrata sul Mediterraneo come spazio di scambio, contaminazione e identità condivisa. La conduttrice ha esplorato il mare come elemento centrale nel definire le culture della regione. La trasmissione, iniziata con l’obiettivo di scoprire il Mediterraneo, si è conclusa con l’ultima tappa sull’isola.

Il Mediterraneo come spazio vivo di scambio, contaminazione e identità condivisa al centro del format “Linea Med”, che si concluderà da Malta sabato 11 luglio alle 17.10 su Rai1. Ideato da Angelo Maietta e Daniele Petirro, scritto da Tommaso Martinelli, Luigi Milliucci e Sacha Lunatici con la regia di Gabriele Tincari, il programma ha fatto tappa nelle scorse settimane in diverse regioni italiane, mostrando come il mare abbia influenzato la cultura, il turismo, la cucina, la musica e i modelli di sviluppo del nostro Paese, in un costante dialogo fra tradizione e innovazione. A condurre gli spettatori in questo viaggio alla scoperta delle... 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - La marsalese Giulia Teri su Rai1 con Linea Med: il gran finale da Malta "alla scoperta del mio Mediterraneo"

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