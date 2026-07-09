La sezione locale della Lega ha annunciato un cambio di segreteria. Cristiano Di Martino non ricoprirà più questa carica. Al suo posto è stata eletta Valeria Gamberini, consigliere del quartiere Savena e avvocato. Gamberini aveva già ricoperto il ruolo di vice segretario. La nomina è stata ufficializzata durante un’assemblea del partito.

La Lega cambia. Cristiano Di Martino non è più il segretario della sezione Bologna del partito. Al suo posto eletta Valeria Gamberini, consigliera del quartiere Savena e avvocato, già vice di Di Martino. L’elezione è avvenuta martedì sera, nel corso del congresso cittadino alla presenza del capogruppo della Lega in Consiglio regionale Tommaso Fiazza e del capogruppo della Lega in Consiglio comunale Matteo Di Benedetto. "Voglio ringraziare i nostri militanti per la fiducia accordatami, così come il segretario uscente per il lavoro svolto – ha dichiarato Gamberini –. La mia sarà una segreteria capace di unire, di valorizzare ciò che ci accomuna e di rendere ancora più solide le radici della nostra comunità politica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La Lega cambia il segretario. Eletta Valeria Gamberini

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Comunicato Stampa: CRV - La consigliera Roberta Vianello (Lega-LV) eletta segretario della Terza commissioneLa consigliera Roberta Vianello, rappresentante della Lega-LV, è stata eletta segretario della Terza commissione.

Consiglio comunale "in rosa" a Ribera, Rita Zicari eletta presidente: Valeria Zambito è la viceRita Zicari è stata eletta presidente del Consiglio comunale di Ribera, con il consiglio che si è insediato ieri.