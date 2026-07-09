La Juve non spenderà mai più di 40 milioni Vlahovic ci sta ripensando? | Primo tempo – PODCAST con Paolo Rossi

La Juventus ha annunciato che non spenderà più di 40 milioni di euro per i prossimi acquisti. Nel frattempo, l’attaccante Vlahovic starebbe considerando un cambiamento di idea riguardo al suo futuro con la squadra. La notizia è stata comunicata attraverso un podcast che coinvolge Paolo Rossi e Francesco Calabrò, senza ulteriori dettagli sui motivi o le tempistiche di questa possibile decisione.

di Paolo Rossi Nuova puntata di Primo Tempo, il format VIDEO di con Paolo Rossi e Francesco Calabrò. La Juve non spenderà mai più di 40 milioni, Vlahovic ci sta ripensando?. Nell’ultima puntata di Primo Tempo, il podcast e format YouTube di , Paolo Rossi e Francesco Calabrò si sono confrontati sulle delicate strategie della Juventus in vista della nuova stagione. Al centro del dibattito, una riflessione lucida sulle ridotte possibilità economiche della società e sull’inatteso scenario che ruota attorno al futuro di Dusan Vlahovic. QUI IL VIDEO DI PRIMO TEMPO I paletti di Carnevali e la sostenibilità finanziaria. I due giornalisti hanno evidenziato come l’attuale gestione di mercato, guidata dall’ad Giovanni Carnevali e dal dt Ricki Massara, sia rigidamente ancorata a un piano di austerity e spending review. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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La JUVE non spenderà mai più di 40 MILIONI, VLAHOVIC ci sta ripensando

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