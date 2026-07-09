La giornalista ha annunciato che i Mondiali 2026 saranno gli ultimi in Rai. Durante un'intervista, ha anche ripercorso un suo vecchio interesse, lasciando trasparire un certo rammarico. A 65 anni, ha parlato della fine di un ciclo e di un passato professionale che si concluderà con questa partecipazione. Nessuna dichiarazione ufficiale sui motivi, ma ha sottolineato la volontà di lasciare un segno prima di congedarsi.

P aola Ferrari non le manda a dire. A 65 anni, la storica conduttrice Rai dei Mondiali di calcio si è raccontata al settimanale Chi e ha tolto più di un sassolino dalla scarpa. Ha annunciato l’addio al servizio pubblico dopo questa edizione e ha lanciato una frecciata su un certo tipo di donna nel mondo del calcio, letta da molti come rivolta a Diletta Leotta. I migliori look delle WAGs ai Mondiali 2026. guarda le foto Paola Ferrari e la frecciata a Diletta Leotta. Nell’intervista, senza fare nomi diretti, Ferrari ha riservato parole dure a un certo modello femminile molto presente nel mondo del calcio televisivo, un riferimento che diversi osservatori hanno letto come rivolto a figure come Diletta Leotta. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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© Iodonna.it - La giornalista ha annunciato che i Mondiali 2026 saranno gli ultimi in Rai. E poi è tornata su un suo vecchio pallino

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