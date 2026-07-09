La dermatologa | La crema solare va messa ogni paio d' ore no alle tintarelle mordi e fuggi Gli uomini devono fare attenzione alle orecchie Le due regole per osservare i nei

Ogni due ore, bisogna riapplicare la crema solare, e le tintarelle mordi e fuggi non sono consigliate. Gli uomini devono prestare attenzione alle orecchie. Per i nei, si raccomandano due regole: controllarli regolarmente e consultare un medico se cambiano aspetto. La dermatologa rassicura sulla sicurezza delle creme solari certificate UE, respingendo l’allarmismo sui social riguardo ai loro effetti sulla salute.

«Molti mi chiedono se le creme solari fanno male, la colpa è dell'allarmismo sui social». Vera Tengattini, dermatologa dell’Ausl e della casa di comunità Navile, ci tiene a chiarire subito l’affidabilità delle sostanze contenute nei solari certificati UE che proteggono ogni giorno la nostra pelle dai danni dei raggi ultravioletti solari. Danni riassunti in invecchiamento della pelle e una maggiore incidenza di melanoma, forma tumorale sempre più diffusa. «Riscontriamo casi di tumori cutanei soprattutto nelle aree scoperte dai vestiti tutto l'anno. Ad esempio gli uomini devono prestare attenzione a proteggere dal sole le orecchie, il collo e la nuca, nelle donne il décolleté è più esposto, meno il viso perché spesso il trucco contiene fattori di protezione». 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

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