Una crema solare con vitamina C sta attirando l’attenzione perché promette di proteggere la pelle dal sole e di offrire un boost di idratazione. La confezione è in sconto fino a venerdì. La crema è indicata per mantenere il viso elastico, idratato e tonico, soprattutto durante l’estate, quando la cura della pelle diventa ancora più importante.

Quanto è importante idratare la pelle del viso? Tantissimo. E quanto è importante farlo durante l’estate? Ancora di più! Ed ecco che in aiuto arriva una crema viso che è un vero toccasana per la cura della cute e per mantenerla sana, elastica, idratata al punto giusto e tonica. Insomma, una crema che vale la pena avere e da acquistare ora, approfittando dello sconto in atto e che fino a venerdì vi darà modo di averla a un prezzo ridottissimo. Si tratta della crema di Olay alla vitamina C, che protegge dal sole ma che vi dona anche un boost di benessere a tutto tondo. Offerta Olay La crema viso alla vitamina C e con SPF 30 24,99 EUR?30% 17,40 EUR Acquista su Amazon La crema viso di Olay è un boost di benessere da provare ora. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - La crema di Olay che protegge dal sole è il boost di vitamina C di cui il viso ha bisogno. In sconto fino a venerdì

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