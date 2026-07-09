La costola di Adamo

Da napoli.corriere.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo è stato arrestato dopo aver aggredito una donna in strada. La vittima ha chiamato le forze dell'ordine, che sono intervenute sul posto e hanno fermato l’aggressore. La donna è stata soccorsa e portata in ospedale per le ferite riportate. L’uomo è stato portato in commissariato e sarà sottoposto a giudizio per lesioni e minacce. Nessun’altra persona è rimasta coinvolta nell’incidente.

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Questo capitolo di mezzo della mia vita, per quello che riguarda il rapporto con l’altro sesso, nello specifico quell’inebriante, primordiale, ormai sbiadito solletico che ti può dare l’interesse fulminante e misterioso per un uomo, potrebbe invece intitolarsi tipo, Le sette piaghe d’Egitto o per rimanere in tema biblico, L’invasione delle cavallette e delle rane. O comunque qualcosa che rimandi a un’era di fame, pestilenza e siccità.Questa visione catastrofica viene interrotta di tanto in tanto solo dal miraggio biologico Javier Bardem - emblema di tutto quello che la selezione naturale maschile ci sta portando via e che con la sua... 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

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