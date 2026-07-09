La costola di Adamo
Un uomo è stato arrestato dopo aver aggredito una donna in strada. La vittima ha chiamato le forze dell'ordine, che sono intervenute sul posto e hanno fermato l’aggressore. La donna è stata soccorsa e portata in ospedale per le ferite riportate. L’uomo è stato portato in commissariato e sarà sottoposto a giudizio per lesioni e minacce. Nessun’altra persona è rimasta coinvolta nell’incidente.
Questo capitolo di mezzo della mia vita, per quello che riguarda il rapporto con l’altro sesso, nello specifico quell’inebriante, primordiale, ormai sbiadito solletico che ti può dare l’interesse fulminante e misterioso per un uomo, potrebbe invece intitolarsi tipo, Le sette piaghe d’Egitto o per rimanere in tema biblico, L’invasione delle cavallette e delle rane. O comunque qualcosa che rimandi a un’era di fame, pestilenza e siccità.Questa visione catastrofica viene interrotta di tanto in tanto solo dal miraggio biologico Javier Bardem - emblema di tutto quello che la selezione naturale maschile ci sta portando via e che con la sua... 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it
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