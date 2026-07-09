la costola di adamo

Notizia in breve

Un uomo è stato arrestato dopo aver aggredito una donna in strada. La vittima ha chiamato le forze dell'ordine, che sono intervenute sul posto e hanno fermato l’aggressore. La donna è stata soccorsa e portata in ospedale per le ferite riportate. L’uomo è stato portato in commissariato e sarà sottoposto a giudizio per lesioni e minacce. Nessun’altra persona è rimasta coinvolta nell’incidente.