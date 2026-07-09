Una nota showgirl italiana ha condiviso sui social un messaggio in cui denuncia molestie ricevute da alcuni fan. La donna ha pubblicato screenshot di messaggi invadenti e offensivi, evidenziando il numero di messaggi non desiderati. La pubblicazione ha suscitato reazioni tra follower e colleghi, che hanno espresso solidarietà. La showgirl ha specificato di voler sensibilizzare sull’argomento e di non voler tollerare comportamenti molesti. Nessuna ulteriore informazione sui dettagli dell’episodio è stata fornita.

Oggi a riportarla al centro dell’attenzione il volto della televisione Italiana non è un successo televisivo, bensì uno sfogo durissimo affidato ai social, nato dopo l’ennesimo episodio che l’ha profondamente infastidita. La protagonista di questa vicenda ha deciso di rompere il silenzio attraverso Instagram, raccontando una situazione che, a suo dire, accomuna moltissime donne. Nel suo lungo messaggio ha denunciato la continua ricezione di fotografie intime non richieste e di messaggi offensivi inviati da uomini sconosciuti, invitando le sue follower a confrontarsi su un fenomeno che continua a ripetersi. Nel suo post ha scritto: “Forse è il caso di parlarne tra noi donne, perché non credo di essere l’unica “fortunella” a trovare messaggi del genere in privato. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - “La chat piena di…”. La vip di Canale 5 mostra le molestie subite: fan senza parole

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After 20 years collecting trash, I gained a divine vision and rose to the top. short drama

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Una premessa, perché a me piace dire le cose come stanno, sempre e non lo faccio quando non vale la pena. Io Andrea Turino, alias Hulk per chi avesse visto ieri Temptation Island, lo conosco, lo stimo, siamo amici da molto prima che mettesse piede nel pr x.com