La Chiesa italiana ha annunciato una colletta nazionale per il Venezuela, che si terrà domenica 26 luglio in tutte le parrocchie. L’iniziativa mira a raccogliere fondi destinati alle persone colpite dal terremoto che ha causato ingenti danni nel paese. La mobilitazione coinvolge tutte le comunità religiose del territorio italiano, con l’obiettivo di sostenere le necessità emergenti della popolazione venezuelana. La raccolta si svolgerà durante le funzioni religiose di quella giornata.

La Chiesa italiana si mobilita per il Venezuela: domenica 26 luglio colletta nazionale in tutte le parrocchie per aiutare la popolazione colpita dal devastante terremoto. Servizio di Clara Iatosti TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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La Cei si mobilita per il Venezuela, il 26 luglio colletta nazionale

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