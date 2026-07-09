D opo settimane in gravi condizioni di salute, è morta ieri sera a 75 anni Bonnie Tyler, cantante celebre negli anni 80 per brani come Total Eclipse of the Heart e It’s a Heartache. La notizia della scomparsa è arrivata solo stamattina attraverso il sito ufficiale dell’artista, con un messaggio diffuso dalla famiglia e dal suo staff. Bonnie Tyler non è più in coma. Ma le sue condizioni sono ancora preoccupanti X Leggi anche › È morta a 35 anni Daveigh Chase, la Samara Morgan dell’horror “The Ring” Bonnie Tyler addio alla cantante di T otal Eclipse of the Heart e It’s a Heartache. Cantante gallese nata nel 1951, Bonnie Tyler è stata una delle voci più belle e riconoscibili di tutti gli anni 80. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La cantante britannica è scomparsa a Faro, in Portogallo, dopo settimane di condizioni critiche di salute

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