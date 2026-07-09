la battaglia del nord

Il Mali ha lasciato l’Alleanza degli Stati del Sahel, nota come Aes, di cui era stato uno dei principali promotori. Fino a poco tempo fa, il paese guidava l’alleanza e il suo presidente era considerato un punto di riferimento all’interno del gruppo. La decisione di uscire è stata annunciata recentemente, senza ulteriori dettagli sui motivi. La notizia riguarda quindi il cambiamento di ruolo del Mali all’interno dell’organizzazione regionale.

“Nell’Alleanza degli stati del Sahel (Aes) il Mali è stato fino a poco tempo fa il motore trainante e il suo presidente, Assimi Goita (nella foto), il lea­der di riferimento. Ma ora sembra aver perso questo ruolo a causa del rapido deterioramento della sicurezza nel paese”, scrive su Ledjely.com l’opinionista guineano Boubacar Sanso Barry. Il 4 luglio diverse località del nord, del centro e del sud del Mali sono state attaccate contemporaneamente dal Gruppo di sostegno all’islam e ai musulmani (Gsim, un gruppo jihadista affiliato ad Al Qaeda), alleato con i ribelli tuareg del Fronte di liberazione dell’Azawad (Fla), scrive Le Monde Afrique.... 🔗 Leggi su Internazionale.it

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LA BATTAGLIA DI EL ALAMEIN PRIMA PARTE

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