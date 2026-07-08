di Francesco Spagnolo Solet ha iniziato la sua carriera come centrocampista e dunque con lui la Juventus potrebbe cambiare anche il modo di giocare. L’eventuale sbarco di Oumar Solet alla Juventus rappresenterebbe una vera e propria rivoluzione tattica per i bianconeri. L’innesto del difensore francese è destinato a modificare profondamente non solo lo stile di gioco della squadra. Il primo grande salto di qualità avverrebbe nella fase di possesso. Grazie a un passato da centrocampista, il calciatore spicca per la sua uscita palla al piede. Non parliamo di un difensore bloccato: il transalpino ama rompere le linee avversarie avanzando con il pallone, una dote che garantirebbe alla Juventus una costruzione dal basso molto più fluida ed efficace, ideale per superare il primo pressing avversario. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Come cambierebbe la difesa della Juve con l’arrivo di Solet? Il difensore francese rivoluzionerebbe i bianconeri

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