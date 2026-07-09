Marta Kostyuk ha superato in maniera perentoria Jasmine Paolini nei quarti del torneo di Wimbledon e oggi pomeriggio sfiderà Linda Noskova in semifinale. L’ucraina, nell’intervista in campo, ha confessato che il suo allenatore l’aveva portata a visitare il Centre Court il giorno prima, per familiarizzare con un luogo su cui aveva sempre sognato di giocare. “Per fortuna il mio allenatore mi ha fatto venire ieri. Sono rimasta completamente sbalordita dall’ingresso e da tutto ciò che c’era dentro. Ho pensato: ‘Ho bisogno di un giorno per riprendermi da tutto quello che ho appena visto”, ha confessato. Kostyuk ha ricordato di essere entrata al Centre Court solo un’altra volta, ma in quella occasione era spettatrice. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Kostyuk: “Nel 2017 ammiravo Federer su questo campo, ora ci sto vincendo io”

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