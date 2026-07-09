kinto rinnova la collaborazione con venezia per il car sharing fino al 2030

Kinoto e il Comune di Venezia hanno rinnovato fino al 2030 la loro collaborazione per il servizio di car sharing cittadino. La partnership riguarda l’utilizzo di veicoli condivisi nella città, gestiti dalla mobility company del Gruppo Toyota. La decisione di prolungare l’accordo è stata ufficializzata recentemente.

Si rinnova fino al 2030 la collaborazione tra KINTO, la mobility company del Gruppo Toyota, e il Comune di Venezia per il servizio di car sharing cittadino. L’accordo, attivo dal 2018, garantirà per altri quattro anni una flotta completamente rinnovata di 50 vetture, per offrire una mobilità condivisa sostenibile, accessibile e tecnologicamente avanzata. In questi anni il servizio ha prodotto numeri significativi: oltre 75.000 viaggi effettuati, 7.500 utenti registrati e quasi 3,5 milioni di chilometri percorsi, contribuendo a evitare l’emissione di oltre 85 tonnellate di CO?. Dal 1° luglio gli utenti possono contare su una flotta che riflette l’approccio multi-tecnologico di Toyota. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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