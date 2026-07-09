Khalaili all’Inter il padre racconta i retroscena della trattativa | Mi sono venute le lacrime agli occhi

Da calcionews24.com 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il padre di Anan Khalaili ha raccontato i dettagli della trattativa tra il suo figliastro e l'Inter. Ha spiegato di aver avuto un momento emozionante durante le negoziazioni, tanto da far scattare delle lacrime. Khalaili, esterno israeliano, sta per trasferirsi dall’Union Saint-Gilloise alla squadra nerazzurra, e le trattative sembrano ormai concluse.

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Khalaili all’Inter, il retroscena del padre dell’esterno israeliano in arrivo dall’Union Saint-Gilloise sull’accordo con i nerazzurri. Anan Khalaili si avvicina sempre di più all’ Inter. A raccontare i retroscena della trattativa è stato Madja Khalaili, padre del giovane esterno, intervenuto ai microfoni di 103FM. Il papà del calciatore ha spiegato l’emozione vissuta nel momento in cui è arrivata la notizia dell’accordo con il club nerazzurro. Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri approfondimenti audio. EMOZIONE – « Vengo dal mondo del calcio, quindi non mi emoziono così facilmente. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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