Il padre di Anan Khalaili ha raccontato i dettagli della trattativa tra il suo figliastro e l'Inter. Ha spiegato di aver avuto un momento emozionante durante le negoziazioni, tanto da far scattare delle lacrime. Khalaili, esterno israeliano, sta per trasferirsi dall’Union Saint-Gilloise alla squadra nerazzurra, e le trattative sembrano ormai concluse.

Khalaili all’Inter, il retroscena del padre dell’esterno israeliano in arrivo dall’Union Saint-Gilloise sull’accordo con i nerazzurri. Anan Khalaili si avvicina sempre di più all’ Inter. A raccontare i retroscena della trattativa è stato Madja Khalaili, padre del giovane esterno, intervenuto ai microfoni di 103FM. Il papà del calciatore ha spiegato l’emozione vissuta nel momento in cui è arrivata la notizia dell’accordo con il club nerazzurro. Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri approfondimenti audio. EMOZIONE – « Vengo dal mondo del calcio, quindi non mi emoziono così facilmente. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Segui gli aggiornamenti su Inter.

© Calcionews24.com - Khalaili all’Inter, il padre racconta i retroscena della trattativa: «Mi sono venute le lacrime agli occhi»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Calciomercato Inter, stretta per Anan Khalaili: i dettagli della trattativaL'Inter sta finalizzando l'acquisto di Anan Khalaili, con trattative avanzate e dettagli ancora da definire.

Anan Khalaili a un passo dall’Inter: le cifre e il punto sulla trattativaL’esterno israeliano è molto vicino all’Inter dopo l’accordo raggiunto con il club belga, che si prepara a cederlo.

Temi più discussi: Inter, presentata una nuova offerta per Khalaili; Inter e Khalaili, ci siamo: cosa manca per chiudere la trattativa; Il Como piomba su Khalaili: offerta da 27 milioni di euro per soffiare l'israeliano all'Inter; Khalaili salta l'amichevole dell'Union SG: sempre più vicino l'accordo con l'Inter.

Majdi Khalaili, padre di Anan, ha parlato alla radio israeliana 103FM del trasferimento del figlio all'Inter: Vengo dal mondo del calcio, quindi non mi emoziono così facilmente. Mi sono venute le lacrime agli occhi quando mi hanno detto che c’era l’accordo. È la x.com

Inter, è fatta per Khalaili: 25 milioni all'Union Saint-Gilloise, l'israeliano sarà il post DumfriesAnan Khalaili all'Inter, tutto fatto: i nerazzurri hanno aumentato l'offerta all'Union Saint-Gilloise e hanno raggiunto un accordo per 25 milioni di euro fisso più bonus. Dopo aver ottenuto già il sì ... calciomercato.com

Calciomercato: l'Inter stringe per Khalaili, offerta Roma per Greenwood e accordo Milan-Gila reddit

Chi è Anan Khalaili, nuovo acquisto dell’Inter e calciatore israeliano più pagato della storiaAnan Khalaili è il nuovo acquisto dell'Inter. L'esterno arriverà alla corte di Chivu diventando anche il calciatore israeliano più pagato della storia ... fanpage.it