Kessié vuole la Juventus il centrocampista può firmare a zero

Franck Kessié, dopo aver terminato il suo contratto con l’Al-Ahli, sta valutando nuove opzioni per la prossima stagione. Il centrocampista ha manifestato interesse a trasferirsi in Italia e sarebbe aperto a firmare con una squadra senza un costo di acquisto. La Juventus è tra le società che hanno mostrato interesse per l’accordo, mentre altre squadre italiane potrebbero monitorare la situazione. Al momento, non ci sono ancora accordi ufficiali.

Dopo la fine dell’avventura con l’Al-Ahli, Franck Kessié è pronto a trovare una nuova sistemazione in vista della prossima stagione con il centrocampista che preferirebbe un trasferimento in Serie A. Juve, Kessie in arrivo (AnsaFoto) – Calciomercato.it L’ivoriano, secondo quanto affermato da Tuttomercatoweb.com, vorrebbe trasferirsi alla Juventus con i bianconeri che rappresentano la sua prima scelta per il futuro. Ex Milan, Kessié ha passato gran parte della sua carriera in Serie A e la Juventus, alla ricerca di rinforzi per la linea mediana, sarebbe felice di accogliere il nazionale ivoriano nella propria rosa. L'articolo proviene da CalcioMercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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