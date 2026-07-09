Durante i quarti di finale del Mondiale, il confronto tra Haaland e Kane si concentra sulle loro caratteristiche tecniche e velocistiche. Haaland è noto per la sua rapidità, mentre Kane si distingue per la capacità tecnica. La partita tra Norvegia e Inghilterra vedrà confrontarsi queste due stelle, senza che sia stato ufficialmente stabilito chi sia il migliore tra i due.

Tra le grandi sfide dei quarti di finale del Mondiale c'è Norvegia-Inghilterra, che metterà di fronte Haaland e Kane, due delle stelle più splendenti finora. Ma chi è il più forte tecnicamente tra i due? E chi è il più veloce? Abbiamo provato a dare queste risposte nell'ultima puntata de La Tripletta (guarda l'episodio completo). 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

© Video.gazzetta.it - Kane sfida Haaland: uno è più veloce, l'altro più tecnico, ma chi è il migliore?

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