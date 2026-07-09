Juventus le date del CdA e dell’assemblea dei soci per l’approvazione del bilancio

Il Consiglio di amministrazione e l’assemblea dei soci si terranno nelle prossime settimane per approvare il bilancio. Le date precise sono state rese note e prevedono incontri consecutivi. Il CdA si svolgerà prima dell’assemblea, che dovrà approvare ufficialmente i risultati economici dell’ultimo esercizio. Non sono state comunicate eventuali modifiche o rinvii, e le date sono state fissate secondo il calendario previsto dall’ente.

di Francesco Spagnolo Sono state annunciate le date del CdA e dell’assemblea dei soci per l’approvazione del bilancio. Ecco quando ci sarà il via libera. La Juventus ha ufficializzato le date chiave per le prossime riunioni del Consiglio di Amministrazione e per l’assemblea degli azionisti. Questi incontri saranno cruciali per analizzare e approvare il bilancio d’esercizio che si è concluso il 30 giugno 2026. L’annata appena trascorsa ha visto il club bianconero giocare la Champions League, tuttavia, l’andamento deludente in Serie A, culminato con il mancato raggiungimento del quarto posto in classifica, lascerà un segno profondo. Scendendo... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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Juventus, decise le date della riunione del CdA e dell'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio al 30 giugno 2026 https://t.co/4WxxM2Lz9f x.com

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