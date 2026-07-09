Juventus cresce il settore giovanile | ufficiale la nascita dell’Under 18

Notizia in breve

La Juventus ha annunciato la creazione di una squadra Under 18, ampliando il settore giovanile. La nuova formazione si aggiunge alle categorie già esistenti e rappresenta un passo nella strategia di sviluppare talenti giovani. La decisione è stata comunicata ufficialmente dal club, che ha avviato le procedure per l’iscrizione e l’organizzazione del team. La squadra Under 18 sarà coinvolta in competizioni nazionali e si inserisce nel progetto di crescita delle giovani leve.