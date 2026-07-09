Juventus cresce il settore giovanile | ufficiale la nascita dell’Under 18
La Juventus ha annunciato la creazione di una squadra Under 18, ampliando il settore giovanile. La nuova formazione si aggiunge alle categorie già esistenti e rappresenta un passo nella strategia di sviluppare talenti giovani. La decisione è stata comunicata ufficialmente dal club, che ha avviato le procedure per l’iscrizione e l’organizzazione del team. La squadra Under 18 sarà coinvolta in competizioni nazionali e si inserisce nel progetto di crescita delle giovani leve.
Una nuova squadra entra a far parte del mondo Juventus. Il club bianconero continua a proseguire sulla linea verde dei giovani talenti e, a partire dalla stagione 2627, scenderà in campo la formazione Under 18, una nuova categoria che si inserirà tra l’Under 17 e la Primavera, con l’obiettivo di rendere ancora più graduale il passaggio dei giovani talenti verso il calcio professionistico. La nascita della Juventus Under 18 rappresenta un ulteriore tassello nel fiorente settore giovanile bianconero, che negli ultimi anni ha dato alla luce discreti risultati con la Juventus Next Gen, la seconda squadra impegnata in Serie C. Il comunicato ufficiale della Juventus. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
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JUVE, HAI IL TUO SINNER: BLINDATO IL TALENTO DELLE GIOVANILI, ARRIVA LA FIRMA
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