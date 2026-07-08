La Juventus ha annunciato ufficialmente la creazione della squadra Under 18. La dirigenza del settore giovanile sarà affidata a Claudio Chiellini e Scaglia, che sono stati confermati nei loro ruoli. La notizia è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale senza ulteriori dettagli sul nuovo assetto o sui piani futuri. La formazione Under 18 si inserisce nel progetto di sviluppo del settore giovanile del club.

di Francesco Spagnolo E’ ufficiale la nascita della Juventus Under 18. E i vertici bianconeri hanno deciso di proseguire con Claudio Chiellini e Scaglia. Dopo le anticipazioni dei giorni scorsi, ora è ufficiale: la stagione 202627 segna una novità importante per il settore giovanile della Juventus con la nascita della squadra Under 18, un tassello che rende ancora più completo il percorso di crescita dei giovani talenti. La nuova formazione bianconera si inserisce all’interno di una struttura sempre più integrata, pensata per accompagnare i calciatori nel loro sviluppo tecnico, tattico e umano. L’obiettivo del club è creare un collegamento ancora più efficace tra le diverse categorie del vivaio, la Primavera e la Next Gen. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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© Juventusnews24.com - Nasce la Juventus Under 18, rinnovano Claudio Chiellini e Scaglia: ecco come cambia la dirigenza del settore giovanile

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