La Juventus sta valutando l'acquisto di un nuovo centrocampista, con una possibile proposta per Matic. La società sta cercando un rinforzo a centrocampo per la prossima stagione. La trattativa con il giocatore è in fase preliminare, senza yet definire dettagli economici o modalità di trasferimento. La rosa attuale viene considerata insufficiente e si cercano soluzioni per rafforzare il reparto. La decisione finale dipenderà dagli sviluppi delle prossime settimane.

La Juventus è sempre alla ricerca di nuovi innesti che possano andare a rinforzare ulteriormente la rosa di mister Spalletti: dopo che negli ultimi giorni i bianconeri hanno rifinito il reparto offensivo con l’arrivo di Jeff Ekhator dal Genoa – in attesa di una svolta per Kolo Muani – l’obiettivo ora è quello di puntellare la zona centrale del campo. Per dare esperienza al gruppo, sembrerebbe che nella lista dell’amministratore delegato Giovanni Carnevali si sia aggiunto da poco un altro nome, quello di Nemanja Matic. Affondo possibile. Come riportato da Calciomercato.com, la Vecchia Signora potrebbe scegliere il serbo come prossimo innesto del centrocampo. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

Segui gli aggiornamenti su Juventus.

© Stilejuventus.com - Juventus a caccia di alternative per il centrocampo: suggestione Matic

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Inter, torna la suggestione Nico Paz: ecco come cambierebbe il centrocampo e il modulo di ChivuL'Inter ha riaperto l'interesse per il centrocampista del Como, Nico Paz, con possibilità di modificare la formazione e il modulo.

Calciomercato Roma, spunta Quinten Timber per il centrocampo: è una delle alternative in caso di cessioneLa Roma sta considerando Quinten Timber come possibile alternativa per il centrocampo nel caso in cui ci siano cessioni.

Temi più discussi: Juve, caccia al play: spunta la pista Inao. Spalletti proverà anche a rilanciare Douglas Luiz; Juventus, caccia al regista: da Douglas Luiz a Oulaï, passando per Kessié e Goretzka; L'agente di Di Gregorio attacca la Juve: Ha preso tre attaccanti impresentabili e la colpa è sua, vogliamo rispetto; Di Gregorio, polemiche dopo lo sfogo social dei suoi agenti. Cosa può succedere adesso con la Juventus.

Al tecnico di Certaldo #KoloMuani non basta e attende segnali dal serbo - La #Juventus sempre a caccia di trequartisti, tra le ipotesi anche #Soulé - #Zhegrova può restare in Italia - X x.com

Juventus dialoghi con il Parma per Pellegrino: è l'alternativa in caso di fumata nera per Kolo MuaniNonostante i tanti, troppi, intoppi, la trattativa tra la Juventus e Kolo Muani va avanti. Il francese rimane la prima scelta dei bianconeri, forti dell'intesa già trovata sulla base di un quinquennal ... tuttomercatoweb.com

TuttoB: Nicola Mosti piace alla Sampdoria e altre cadette reddit

Juventus, il piano per l'attacco si complica: Kolo Muani si allontana, spunta l'alternativa da 40 milioniLa Juventus continua la caccia a un centravanti: resta difficile arrivare a Kolo Muani, mentre anche la pista Sørloth presenta ostacoli economici. La Juventus ha obiettivo quello di regalare a Luciano ... tuttojuve.com