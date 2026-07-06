Calciomercato Roma spunta Quinten Timber per il centrocampo | è una delle alternative in caso di cessione
La Roma sta considerando Quinten Timber come possibile alternativa per il centrocampo nel caso in cui ci siano cessioni. La squadra sta monitorando anche altri profili, mentre mantiene ferme le posizioni di Manu Koné e Neil El Aynaoui. La presenza di un forte interesse da parte di club della Premier League ha spinto i dirigenti a valutare diverse opzioni per rinforzare la rosa.
La Roma continua a pianificare il mercato senza perdere di vista i possibili scenari in uscita. Se da un lato Manu Koné e Neil El Aynaoui restano due punti fermi del progetto di Gian Piero Gasperini, dall’altro il forte interesse della Premier League impone alla dirigenza giallorossa di valutare anche eventuali alternative. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Leggo, uno dei nomi finiti sul taccuino della Roma è quello di Timber, centrocampista del Marsiglia che rappresenterebbe una possibile soluzione qualora uno dei due mediani lasciasse Trigoria nelle prossime settimane. Timber tra le opzioni per il dopo Koné o El Aynaoui. L’idea della Roma, al momento, non è quella di privarsi dei propri centrocampisti titolari. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
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