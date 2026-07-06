Calciomercato Roma spunta Quinten Timber per il centrocampo | è una delle alternative in caso di cessione

Notizia in breve

La Roma sta considerando Quinten Timber come possibile alternativa per il centrocampo nel caso in cui ci siano cessioni. La squadra sta monitorando anche altri profili, mentre mantiene ferme le posizioni di Manu Koné e Neil El Aynaoui. La presenza di un forte interesse da parte di club della Premier League ha spinto i dirigenti a valutare diverse opzioni per rinforzare la rosa.